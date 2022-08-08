Москва, 8 августа, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Москве состоится LAN-финал Кубка России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 августа в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Чемпионат России по компьютерному спорту

Матчи пройдут в трёх дисциплинах: «Боевая арена» (Dota 2), «Файтинг» (Tekken 7) и «Тактический трёхмерный бой» (CS: GO). За победу в каждой дисциплине будут бороться по четыре игрока или команды, показавшие лучший результат во время предварительного этапа турнира.

Финалисты по Dota 2:

CHiPSЫ (Томская область);

Luna Gaming (Томская область);

Сборная Челябинской области;

Сборная Республики Хакасия.

Финалисты по Tekken 7:

Ираклий Mickey Вахания (Республика Алтай);

Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург);

Игорь forest_exe Худяков (Томская область);

Вячеслав caliber7.62×39 Новиков (Белгородская область).

Финалисты по CS: GO:

mysordps (Воронежская область);

Chicken Terminator (Томская область);

LF0 (Белгородская область);

QUAZAR (Новосибирская область).

Добавим, что финал пройдёт на территории комплекса Yota Arena (Москва) с 19 по 21 августа 2022 года. Спортсмены поборются за призовой фонд в размере 1,1 млн. рублей: призовой фонд Dota 2 — 500 тыс. рублей, CS: GO — 500 тыс. рублей, а Tekken 7 — 100 тыс. рублей.