Тирана, 8 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Албании и глава Демпартии страны Сали Бериша 8 августа 2022 года заявил, что правление его преемника Эди Рамы отметилось массовым выездом албанцев из страны, что напомнило ему время его президентства.

European People's Party Сали Бериша

Сали Бериша «Сегодня мы вспоминаем этот день, поскольку в период с 2014 по 2021 год страну покинули свыше 744 тысяч албанцев, надежды которых были убиты режимом Эди Рамы. В Великобритании сегодня заявили, что 44% мигрантов со всех концов света в мире составляют албанцы».

Политик отметил, что нынешняя ситуация напоминает 8 августа 1991 года, когда сотни тысяч албанцев уехали из страны на заработки после падения социалистического режима.

Политик призвал оппозицию сделать все для предотвращения выезда албанцев из страны.