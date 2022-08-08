София, 8 августа, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию золотых украшений. Об этом 8 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

По предварительным данным, контрабандный товар находился в тайнике грузового автомобиля, следовавшего из Турции в Германию. Общий вес партии превысил два с половиной килограма.

Начато досудебное производство. Сообщается о задержании двух человек.