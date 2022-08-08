Байден «обеспокоен» продлением военных учений Китая вокруг Тайваня
Вашингтон, 8 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Объявление Китая о новых военных учениях вокруг Тайваня вызвало обеспокоенность президента США Джо Байдена, сообщает 8 августа Reuters.
Спустя день после окончания крупнейших учений, которые были организованы на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на минувшей неделе, Китай сообщил, что проведет новые учения с упором на противолодочные и морские десантные операции, что вызвало осуждение министерства иностранных дел Тайваня.
В свою очередь Байден заявил в своих первых публичных комментариях после визита Пелоси, что он не переживает за Тайвань, но всё же обеспокоен действиями Китая в регионе.
«Я обеспокоен тем, как быстро они двигаются. Но я не думаю, что они собираются делать что-то большее, чем они делают», — сказал Байден журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также позже заявила об осуждении администрацией США военный учений Китая.
«С момента начала эскалации мы осуждали их. Они провокационны, безответственны и повышают риск ошибки. И именно это президент имел в виду», — сказала она.