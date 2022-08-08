Вашингтон, 8 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Объявление Китая о новых военных учениях вокруг Тайваня вызвало обеспокоенность президента США Джо Байдена, сообщает 8 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Спустя день после окончания крупнейших учений, которые были организованы на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на минувшей неделе, Китай сообщил, что проведет новые учения с упором на противолодочные и морские десантные операции, что вызвало осуждение министерства иностранных дел Тайваня.

В свою очередь Байден заявил в своих первых публичных комментариях после визита Пелоси, что он не переживает за Тайвань, но всё же обеспокоен действиями Китая в регионе.

«Я обеспокоен тем, как быстро они двигаются. Но я не думаю, что они собираются делать что-то большее, чем они делают», — сказал Байден журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также позже заявила об осуждении администрацией США военный учений Китая.

«С момента начала эскалации мы осуждали их. Они провокационны, безответственны и повышают риск ошибки. И именно это президент имел в виду», — сказала она.