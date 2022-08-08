Приштина, Сербия, 8 августа, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Риск возникновения нового конфликта между сепаратистским Косово и Сербией высок. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 8 августа.

Американская военная база «Бондстил» возле города Урошевац, Косово

«Я не сказал бы, что риск чрезвычайно высокий, так как здесь (в Косово и Метохии — ИА REGNUM) у нас есть контингент НАТО, но он в любом случае высокий. Косово — демократия с автократией у своих границ», — заявил Курти в интервью итальянскому изданию «Республика».

По мнению Курти, до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, риск был невысоким, но потом ситуация изменилась.

«Если у нас будет второй эпизод, например, в Приднестровье, тогда вероятность от возникновения третьего очага конфликта на территории Западных Балкан, особенно в Косово, возрастет в разы», — полагает Курти.

Напомним, что ранее эксперт по вопросам терроризма и безопасности Джевад Галияшевич заявил, что большие объёмы вооружения и военного оборудования, которое европейские страны дарят Украине, США перенаправляют в сепаратистское Косово и в Албанию.