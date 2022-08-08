Вашингтон, , 18:46 — REGNUM США ввели санкции против децентрализованного протокола Tornado Cash, позволяющего проводить анонимные транзакции виртуальной валюты, обвинив платформу в сотрудничестве с хакерами, в том числе из Северной Кореи, с целью отмывания доходов от киберпреступлений. Об этом 8 августа сообщает Reuters.

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Высокопоставленный представитель министерства финансов США сообщил, что платформа Tornado Cash, по имеющимся данным казначейства, отмыла виртуальную валюту более чем $7 млрд с момента своего создания в 2019 году.

В рамках санкций минфин США замораживает любые американские активы платформы, запрещая американским гражданам иметь с ней дело.

В министерстве также заявили, что через Tornado Cash известная хакерская группа Lazarus Group, якобы поддерживаемая правительством Северной Кореи, отмыла не менее $455 миллионов.

При этом Lazarus Group уже находится под санкциями США. Американские власти обвинили группу во взломе данных, включая вторжение в программу Sony Pictures в конце 2014 года.