София, 8 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Болгария объявила о намерении осуществить масштабную программу экспорта вооружения. Об этом 8 августа сообщает БНР.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

По словам министра экономики временного правительства Болгарии Николы Стоянова, в течение ближайших нескольких дней официальная София реализует 230 заявок на поставку оружия в так называемые горячие точки Земли.

На вопрос, попадет ли это оружие на Украину, источник ИА REGNUM в минобороны Болгарии не ответил.

Напомним, заседание парламента Болгарии по вопросу летального оружия запланировано на пятницу, 12 августа. Ранее София заявляла о своем нежелании отправлять оружие за рубеж.