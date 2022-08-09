Красноярск, , 07:21 — REGNUM Агентство по туризму Красноярского края при поддержке Федерального агентства по туризму запустило программу школьных путешествий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта будет доступно 28 маршрутов. Для этих целей выделено 75 млн рублей из федерального и краевого бюджета, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Детские туры в регионе пройдут по 28 маршрутам с посещением музеев, выставочных залов, аэродромов, природных территорий, мараловодческой фермы и пасеки, смотровых площадок, парка флоры и фауны «Роев ручей», фанпарка «Бобровый лог», мастер-классов, квестов, также их ждут прогулки по реке Енисей и много других интересных и познавательных мероприятий», — указано в сообщении.

Проект рассчитан на учеников 5−9 классов. Заявки на получение сертификата могут подавать родители школьников на краевом портале госуслуг. После получения сертификата самостоятельно выбрать маршрут и заключить договор с туроператором. Ожидается, что в рамках проекта в путешествия смогут отправиться 7,5 тыс. учащихся Красноярского края.

Первая группа школьников 28 июля побывала в природном парке «Ергаки». С середины августа будут доступны сплавные туры по реке Мана, экскурсия на потухший вулкан «Черная сопка», посещение пещеры Большая Орешная и туры по городам Красноярского края.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») отметил, что программа детского туристического кешбэка должна проводиться ежегодно и действовать на протяжении всего года.

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