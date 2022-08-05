Москва, , 13:55 — REGNUM Программа детского туристического кешбэка должна проводиться ежегодно и действовать на протяжении всего года, отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова, ИА REGNUM

По его словам, в рамках очередного заседания рабочей группы по подготовке президиума Госсовета по туризму обсуждался проект доклада о состоянии дел в туристической отрасли, который будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.

Думский комитет, пояснил Тарбаев, предложил дополнить доклад положениями, среди которых предложение о ежегодном и круглогодичном проведении программы детского туристического кешбэка, возвращение слова «туризм» в перечень наименований специальностей для подготовки в вузах и разработка отдельной федеральной программы обновления и замены пассажирского флота.

«По сути это краеугольные камни трех важнейших направлений нашей работы — развития речного туризма с перспективой перенаправления турпотоков, наполнения отрасли кадрами и отдыха наших детей», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, что руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил о необходимости заново запустить программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков.

Читайте ранее в этом сюжете: Простимулирует отдых в регионах России: о кешбэке в период отпусков