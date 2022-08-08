Ростов-на-Дону, 8 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Властям Хельсинки, где демонтирован подаренный Финляндии Советским Союзом памятник «Мир во всем мире», нужно было внимательнее прочитать надпись на монументе. Нелишним было бы напомнить руководству этой страны о том, что она была соучастницей геноцида советского народа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 августа высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Я согласен с тем, что своими действиями Финляндия говорит, что не хочет мира, а хочет войны. Финляндия — это часть территории Российской империи. И обретение ею статуса независимого государства подлежит юридическому пересмотру. Объясню почему. В годы Второй Мировой войны Финляндия была союзницей гитлеровской Германии, то есть соучастницей геноцида советского народа (я имею ввиду блокаду Ленинграда). Когда Хельсинки перешли на сторону победителя, страна не была лишена территорий и не выплачивала контрибуцию. И сегодня, может, стоит пересмотреть мягкую политику Сталина по отношению к Финляндии? Ведь эта страна не понесла наказания за участие в геноциде советского народа», — подчеркнул собеседникИА REGNUM.

«И Финляндии нужно напомнить, кто на самом деле за мир во всём мире», — отметил Эдуард Попов.

ИА REGNUM напоминает, что монумент демонтировали из-за планов по перестройке улицы Хаканиеменранта. Дальнейшую судьбу памятника решат музей и городские власти.

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