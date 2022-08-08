Брюссель, , 17:44 — REGNUM Окончательный вариант соглашения по ядерной сделке с Ираном представлен представителями ЕС на переговорах в Вене, сообщает 8 августа Agence France-Presse.

Ядерный реактор Иллюстрация: пресс-службы Севастопольского университета

Один из разработчиков документа заявил, что на протяжении четырёх дней велась работа по соглашению. Сегодня, 9 августа, текст передан сторонам переговоров, считающихся теперь оконченными, документ пересмотру не подлежит.

Напомним, противостоящими сторонами переговоров по ядерной сделке с Ираном являются Тегеран и Вашингтон. Также участниками Совместного всеобъемлющего плана действий являются Россия, Китай, Британия, Германия и Франция.

Очередной раунд переговоров по возврату к ядерной сделке стартовал в Вене 3 августа. Европейские представители на этих переговорах выступают в качестве координаторов.

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