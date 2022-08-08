Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис проведет встречу с главами колледжей и университетов страны для обсуждения влияния на студентов недавнего решения Верховного суда об отмене общенационального конституционного права на аборт. Об этом 8 августа сообщает Reuters.

Камала Харрис (сс) Mark Warner

Харрис успела провести уже более десятка встреч, посвященным праву на аборт, и в этот раз она сосредоточится на том, смогут ли университеты помочь студентам, желающим сделать аборт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Верховный суд и республиканцы «понятия не имеют о той силе, которой располагают американские женщины». Он также подписал 3 августа второй указ, направленный на защиту прав на аборт.

Данный указ был принят через день после того, как Канзас отклонил законопроект, предусматривающий исключение права на аборт из конституции штата. Голосование стало победой местных защитников права на аборт, осуждающих решение Верховного суда об отмене постановления от 1973 года, которое делало аборты законными на федеральном уровне: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.