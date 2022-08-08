Москва, , 17:14 — REGNUM Российскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном 8 августа на Официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Лавров и Владимир Путин перед началом саммита «Группы двадцати» Kremlin.ru

В распоряжении, подписанном президентом России Владимиром Путиным, поручается утвердить состав делегации на ГА ООН, которая состоится в следующем месяце (77-я сессия).

Делегацию возглавит глава российской дипломатии Лавров, являющийся постоянным членом Совета безопасности России. Также российскому внешнеполитическому ведомству президент поручил утвердить состав советников, экспертов и обеспечить делегацию техническим персоналом.

Напомним, 77-я сессия ГА ООН откроется 13 сентября и продлится до 27 сентября. Мероприятие будет проходить в Нью-Йорке. 20 сентября пройдут общие прения высокого уровня.

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