Москва, 8 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Югра будет праздновать 100-летие Ханты-Мансийского автономного округа с федеральным участием. Соответствующий указ подписал 8 августа 2022 года президент России Владимир Путин.

Флаг Югры

Согласно президентскому указу «О праздновании 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», празднование состоится в 2030 году. В подготовке и в мероприятиях юбилея региона примут участие субъекты Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история Югры берёт начало с 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ. С 23 октября 1940 года округ был переименован в Ханты-Мансийский национальный. С 1978 года регион стал называться Ханты-Мансийским автономным округом. В 2003 году по указу президента РФ Владимира Путина регион получил название «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».