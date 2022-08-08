Париж, , 17:35 — REGNUM Беспокойство учёных и ветеринаров растёт вокруг ситуации с белухой, попавшей во французскую реку Сена вдали от мест обитания млекопитающего. Кит отказывается от еды. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

Белуха Programmes.putin.kremlin.ru

Белуха медленно плавает в бассейне между двумя шлюзами примерно в 80 км от Парижа. Ветеринары пытаются оценить её здоровье.

По словам спасательной группы, не было принято никакого решения о том, как вернуть белуху в океан. Одним из вариантов было попытаться вывести ее обратно в открытую воду. Другим способом было извлечь ее из реки и транспортировать. Но непонятно, достаточно ли силен кит для такой опасной операции.

Также спасатели сомневаются, по какой причине млекопитающее отказывается принимать пищу. Животное пытались накормить живой форелью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, гренландского кита, запутавшегося в рыбацких сетях в Охотском море, спасали несколько дней.

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