Анкара, 8 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Стамбульские договорённости по созданию зернового коридора и вывозу с Украины сельхозпродукции выполняются без серьёзных проблем. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 августа на встрече с турецкими послами в зарубежных странах.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Он отметил, что Анкара обеспечила выполнение договорённостей по созданию зернового коридора и тем самым внесла вклад в обеспечение продовольственной безопасности в период, когда миру угрожает продовольственный кризис.

«К настоящему времени продвинулись в реализации договорённостей без серьёзных проблем», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

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