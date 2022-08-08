Москва, 8 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Участник группы «Фактор-2» Илья Подстрелов поиграл судебное дело об авторских правах. Об этом 8 августа пишет телеграм-канал Mash.

Dmitry Rozhkov Сергей Жуков

В иске Подстрелов требовал отозвать авторские права у бывшего продюсера «Фактор-2» Сергея Жукова, а также второго участника группы Владимира Панченко. По словам музыканта, все песни коллектива он писал сам. Однако суд не удовлетворил его иск.

ИА REGNUM напоминает, что музыкальная поп-рэп-группа «Фактор-2» была образована в 1999 году. Коллектив стал популярен в начале 2000-х после выхода песни «Красавица».