Вашингтон, 8 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Майли, разочаровавшись в бывшем президенте США Дональде Трампе, не ушел в отставку, а стал подрывать его власть изнутри, сообщает со ссылкой на новую книгу 8 августа The Hill.

U.S. Army Марк Милли

Это следует из отрывка книги «Разделитель: Трамп в Белом доме, 2012–2021 годы» (The Divider: Trump in The White House, 2012-2021) писателя The New York Times Питера Бейкера и Сьюзен Глассер из New Yorker. Отрывок, опубликованный в New Yorker, подробно описывает восхождение Милли на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, отмечая, что его предостерегали от вступления в эту должность бывший министр обороны Джеймс Мэттис и бывший начальник штаба Белого дома Джон Келли.

Милли, пишут авторы, осознал, что Трамп «наносит большой и непоправимый вред», когда он написал в проекте заявления об отставке в июне 2020 года. Но после событий на площади Лафайет, когда Милли был замечен с Трампом, позирующим для фотосессии возле площади, когда полиция применила слезоточивый газ к тем, кто протестует против «полицейской жестокости и расовой несправедливости», Милли решил, что он скорее «сразится с ним», чем уйдет.

«Если они хотят отдать меня под трибунал или посадить в тюрьму, пусть сажают», — сказал Милли своим сотрудникам в то время, согласно отрывку из книги. — Но я буду бороться изнутри».

В книге указывается на то, что Милли поставил перед собой четыре цели: не дать Трампу начать ненужную войну, сделать так, что военные не использовались на улицах против американского народа, чтобы удержать Трампа у власти, и поддерживать как свою целостность, так и военную.

Авторы отмечают, что в последующие месяцы Милли пришлось быть стойким в своих начинаниях в связи с обострением на Ближнем Востоке, включая эскалацию в отношениях с Ираном, и предложенный полный вывод войск из Афганистана, который не был запланирован должным образом.