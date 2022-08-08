Москва, 8 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В России необходимо возродить такое подразделение спецслужб как СМЕРШ. Об этом 8 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отряд СМЕРШ

По его словам, подобная структура необходима для борьбы с диверсантами, которые служат киевскому режиму и совершают теракты на освобожденных Россией территориях.

«Мы наблюдаем повышенную активность военной разведки Украины и СБУ. Осуществляются акты террора в отношении Российской Федерации. Нам нужен возрожденным СМЕРШ. Именно так надо назвать, определённая передача знамени, чтобы успешно работать с диверсионно-подрывными акциями украинских спецслужб», — сказал Коротченко.