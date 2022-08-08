Брюссель, 8 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Ряд энергетических компаний Евросоюза призвали Великобританию принять меры в отношении опасных примесей в поставляемом в ЕС природном газе, пишет Financial Times.

diligentia.net.in Добыча газа

По данным издания, в последние месяцы количество примесей в поставляемом Великобританией газе достигло беспрецедентного уровня.

Так, среди твердых примесей встречаются токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы, пишет газета.

Если Лондон не решит проблему и продолжит наращивать экспорт газа, то поставки из Британии в Европу могут быть приостановлены, заключило издание.