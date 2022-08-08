Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростовской области ожидается существенное ухудшение погодных условий. В ближайшие дни температура воздуха достигнет +40 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 8 августа.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Метеорологи прогнозируют, что аномальная жара ожидается на Дону во второй половине дня 9, 10 и 11 августа. Столбики уличных термометров поднимутся до +42 градусов.

Медики настоятельно рекомендуют использовать головные уборы и пить больше воды в жаркую погоду.