Москва, 8 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Заявления американского экономиста Майкла Хадсона о том, что санкции, введенные против РФ, дают обратный эффект, близки к действительному положению дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Это близко к действительности. Фактически первые лица сейчас дали поручение пересмотреть экономическую парадигму России. По крайней мере до 2021 года основу нашей экономики составлял спрос на сырьевые товары — нефть, газ, уголь, металлы, зерно, первичная химия, лес и так далее. А сейчас поставлена задача переориентироваться на производство товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть с высокой степенью передела. То есть, чтобы мы создавали не только сырьевые товары, но и товары обрабатывающей промышленности. Это частичная смена модели экономики», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, по каким сегментам российской экономики санкции ударят больнее всего.