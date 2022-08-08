София, 8 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. На элитном пляже в районе туристической базы «Добруджа» в Добричской области на северо-востоке Болгарии был обнаружен опасный боеприпас. Об этом 8 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По информации Минобороны Болгарии, указанный предмет является частью зенитно-ракетного комплекса.

Эксперты предположили, что речь может идти о фрагменте украинского ЗРК.

Других деталей не сообщается.

Расследованием обстоятельств ситуации занимается болгарская военная прокуратура.