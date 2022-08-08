Вашингтон, 8 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Все меньше американцев могут и хотят служить в армии. Чтобы сохранить боеспособность, Пентагону приходится пересматривать методы набора и удержания военнослужащих, а также готовиться к ведению будущих войн с меньшим числом солдат, пишет 8 августа Bloomberg.

Army.mil Физическая подготовка в армии США

Судя по текущим тенденциям, перспективы тревожные. Для достижения цели в 1,3 млн человек личного состава вооруженным силам США необходимо привлечь примерно 150 000 новобранцев. За два месяца до конца финансового года Пентагон все еще отстает от цели на 15%, причем наибольший дефицит наблюдается в армии — крупнейшем роде войск. К концу июня армия приняла на службу 22 000 военнослужащих, что на 60% ниже годового плана. К концу года недостаток солдат может составить 40 000 человек.

Серьезную проблему для вооруженных сил представляет сокращение числа молодых людей, из которых Пентагон черпает новобранцев. Из-за растущих показателей ожирения и употребления наркотиков среди молодежи доля американцев в возрасте от 17 до 24 лет, годных к службе без отсрочки, снизилась до 23%. За минусом тех, кто учится в колледже, эта цифра составляет всего 12%. По оценкам военных, среди тех, кто имеет право служить, лишь 9% имеют склонность к военной службе, и это самый низкий показатель с 2007 года.

Чтобы решить проблему, армия предлагает новобранцам, желающим начать базовую подготовку, бонусы в размере 35 000 долларов и позволяет им выбирать место службы. Также расширены возможности краткосрочного призыва, и некоторые получат возможность пройти два года действительной службы вместо стандартных четырех.

В то время как повышение стимулов для привлечения новобранцев высокого уровня имеет смысл, другие предложения, такие как снижение стандартов физической подготовки или отсрочки в связи с употреблением наркотиков и медицинскими заболеваниями, рискуют подорвать боеготовность и дисциплину. Создание учебных лагерей для кандидатов, которые плохо сдали проходной тест, возможно, поможет кандидатам с низкими способностями преодолеть минимальный порог для поступления на службу, но это грозит снижением общей компетенции армии.