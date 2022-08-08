Париж, , 14:41 — REGNUM После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Париже в конце лета пройдет технопарад, сообщает Le Parisien.

Французский флаг Publicdomainpictures.net

Технопарад — это целое шествие с несколькими движущимися платформами, на которых музыканты играют только электронную музыку. Мероприятие состоится 24 сентября 2022 года.

Маршрут, а также весь состав участников будут объявлены в ближайшее время. Технопарад по-прежнему станет возможностью для организаторов напомнить о некоторых требованиях, таких как включение электронной музыки во французское культурное наследие. Организаторы надеются пригласить как можно больше участников.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил об усилении контроля по всей Франции в отношении лиц, проводящих городские родео.

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