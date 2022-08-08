Краснодар, , 14:40 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки выявили 214 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 179 человек. Об этом сообщает 8 августа оперативный штаб Кубани.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего носителей инфекции — в Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске. Среди заболевших — 134 женщины и 80 мужчин, в том числе 27 детей. В госпитали, действующие на Кубани, за сутки попали 30 пациентов. В стационарах лечатся 273 человека, в том числе с COVID-19 – 256 пациентов

Всего на Кубани выявили 268 635 носителей коронавируса. С выздоровлением выписали 254 861 пациента. Зарегистрирован 10 981 летальный исход.