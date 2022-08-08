Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM В правительстве Санкт-Петербурга оценили последствия урагана, который прошёл 6 августа. Об этом 8 августа сообщили в комитете по благоустройству.

Упавшее дерево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Курортном районе упали 99 деревьев, а в целом по городу таких деревьев насчитывается 267. При этом 29 деревьев упали на проезжую часть. Специалисты оперативно распиливали и убирали помехи на проезжей части. Дежурная служба сообщает, что из людей никто не пострадал, но повреждения зафиксированы на автомобилях, оградах и линиях электропередачи.

Помимо этого, сотрудники профильных организаций за неделю вывезли 1,5 тыс. кубометров мусора и 1250 тонн смета. Территории парков и скверов освободили от 1,6 тыс. кубометров мусора.

Отметим, что специалисты продолжают распил и вывоз деревьев, которые упали во время шторма. Городские улицы убирают 843 дворника. Почти 500 единиц техники задействованы на дорогах.

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