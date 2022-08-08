Варшава, 8 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Польша является препятствием для планов России и Германии по установлению господства над Европой. Такое мнение в интервью еженедельнику «Сети» высказал председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.

Ярослав Качиньский

«Независимая, субъектная, экономически и военно сильная Польша — препятствие для них. С исторической точки зрения это ничего нового. Что нового, так это то, что мир оказался в моменте истины. Россия пытается восстановить империю, хотя для этого нет никаких оснований. Но она долго имела, и может легко вернуть помощь Германии, которой тоже нужна империя», — передаёт слова Качиньского «Польское радио» .

Как заявил Качиньский, план немецкого господства недавно озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Брюссель сыграет здесь вспомогательную роль… Речь идет об осуществлении более чем 1000-летней мечты Германии о господстве в Европе», — считает глава партии.

По словам председателя ПиС, польская помощь Украине оказалась важным фактором в сдерживании «российской агрессии».

«Если мы говорим об изменении хода событий в том смысле, чтобы Украина начала побеждать, то это может вызвать только американская помощь», — сказал он.

Говоря о предложениях Евросоюза и польской проевропейской оппозиции о введении в Польше евро, Качиньский заявил, что это означало бы «радикальное обнищание» поляков. По его мнению, это предложение следует рассматривать в двух аспектах. Первый аспект — достоинство нации, «потому что в нашей истории собственная валюта является одним из атрибутов независимости». «И в социально-экономическом измерении, потому что это означало бы радикальное обнищание поляков, великое их ограбление … Также тех, кто думает, что это их не коснется», — заявил он.