Польша мешает германо-российским планам господства над Европой — Качиньский
Варшава, 8 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Польша является препятствием для планов России и Германии по установлению господства над Европой. Такое мнение в интервью еженедельнику «Сети» высказал председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.
Как заявил Качиньский, план немецкого господства недавно озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Брюссель сыграет здесь вспомогательную роль… Речь идет об осуществлении более чем 1000-летней мечты Германии о господстве в Европе», — считает глава партии.
По словам председателя ПиС, польская помощь Украине оказалась важным фактором в сдерживании «российской агрессии».
Говоря о предложениях Евросоюза и польской проевропейской оппозиции о введении в Польше евро, Качиньский заявил, что это означало бы «радикальное обнищание» поляков. По его мнению, это предложение следует рассматривать в двух аспектах. Первый аспект — достоинство нации, «потому что в нашей истории собственная валюта является одним из атрибутов независимости». «И в социально-экономическом измерении, потому что это означало бы радикальное обнищание поляков, великое их ограбление … Также тех, кто думает, что это их не коснется», — заявил он.