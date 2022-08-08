Осло, 8 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. После засушливой весны в Норвегии понизился уровень воды в водохранилищах, что может вынудить ее ограничить экспорт гидроэлектроэнергии в Западную Европу в условиях углубления энергетического кризиса, сообщает Bloomberg.

Efarestv Гидроэлектростанция в Веморке

По заявлению норвежского министра нефти и энергетики Терье Асланда, сделанному 8 августа, когда уровень воды в водохранилищах упадет ниже среднего сезонного значения, приоритет будет отдаваться их наполнению, а не производству электроэнергии.

«На практике это будет включать механизмы контроля, которые ограничат возможность экспорта в случае низкого наполнения водохранилищ», — сказал министр лидерам парламентских партий.

Норвегия получает почти всю электроэнергию благодаря своим обширным гидроресурсам. Она является одним из ведущих европейских экспортеров электроэнергии. Но после засушливой весны уровень воды в водохранилищах в наиболее пострадавшем районе составляет лишь 49,3%, в то время как средний показатель составляет 74,9%.

Уровень воды опустился настолько низко, что правительство говорит о необходимости принимать меры уже сейчас, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии зимой. При этом любые ограничения станут еще одним ударом для стран ЕС от Германии до Великобритании, которые полагаются на дешевую норвежскую гидроэнергию.

Аасланд и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре встретились с парламентариями, чтобы проинформировать их о ситуации на рынке электроэнергии. Парламент может быть отозван с летних каникул для решения этого вопроса. Однако вероятность того, что зимой потребуется нормирование электроэнергии, «низкая», добавил Асланд, ссылаясь на прогнозы норвежского управления водных ресурсов и энергетики.