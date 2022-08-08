Пекин, 8 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Китай призывает Армению и Азербайджан избегать эскалации ситуации в регионе. Об этом 8 августа на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Надеемся, что обе стороны будут соблюдать договорённости о прекращении огня, а также избегать дальнейшей эскалации ситуации», — сказал Вэньбинь.

Он отметил, что обе республики являются дружественными для Китая. Представитель КНР выразил надежду, что Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалога.

Напомним, в течение прошедшей недели обострилась обстановка в Нагорном Карабахе. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. 3 августа азербайджанская сторона, заявив об убитом солдате, провела военную операцию, ударив по позициям Арцаха. С карабахской стороны погибли двое военнослужащих.