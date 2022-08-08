Москва, 8 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Документальный трёхсерийный проект «Раскол» о расколе Русской и Украинской Православных Церквей (РПЦ и УПЦ), который создан при участии Института развития интернета, стал доступен для бесплатного просмотра 8 августа в одном из российских онлайн-кинотеатров.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

Авторы проекта пытаются найти причины, лежащие в основе такого разделения, рассказывая, как развитие двух государств, происходившие и происходящие в них политико-религиозные и культурные процессы оказали влияние на события в церковной жизни России и Украины.

Также авторы фильма пытаются разобраться, каким образом влияет на сохранение национальной культуры идеология.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что решение обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриаршего престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла приняла раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ).