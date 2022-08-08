Тель-Авив, Израиль, 8 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Временный премьер-министр Израиля Яир Лапид пошел на авантюру, нанеся превентивный удар по боевикам «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газе менее чем за три месяца до того, как ему предстоит участвовать во всеобщих выборах, сообщает 8 августа Associated Press.

Israel Defense Forces Израильская армия

Лапид рассчитывал на то, что ХАМАС не будет участвовать в боевых действиях, что позволит Израилю избежать полномасштабной эскалации, а также принесет ему политические очки.

И так как в воскресенье 7 августа стороны заключили перемирие, этот расчет, похоже, оправдался.

Группировка ХАМАС оставалась в стороне, пока израильские самолеты наносили удары по целям в Газе.

Основную тяжесть вновь приняло на себя многострадальное гражданское население Газы: погибли 43 палестинца, среди них 15 детей и четыре женщины.

Перемирие, заключенное при посредничестве Египта, завершило один из самых коротких раундов боевых действий с тех пор, как ХАМАС установил контроль над Газой в 2007 году.

Некоторые аналитики считают, что с помощью этой молниеносной кампании Лапид набирает политические очки в Израиле.

«Лапид сейчас в гораздо более сильной позиции, чем раньше, потому что основная претензия к нему заключается в том, что он недостаточно опытен, — объясняет политический аналитик из Еврейского университета в Иерусалиме Гайил Талшир. — Он также может заявить, что пытается добиться смены парадигмы», лежащей в основе политики Израиля в Газе.

Перед началом наступления в Газе центрист Лапид, бывший журналист и писатель, не обладал опытом в области безопасности, который израильтяне хотят видеть у своих лидеров. Это рассматривалось как его вопиющая слабость, поскольку на ноябрьских выборах он будет противостоять бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который преподносит себя как ястреба безопасности.

По-видимому, Лапид сумел показать свою военную удаль, отбив, по его словам, неминуемую угрозу со стороны палестинских боевиков.

«Это очень важно для его кампании, — считает израильский политический корреспондент Таль Шнайдер. — Это помогает, если у тебя больше опыта в военных делах, когда идешь на выборы».