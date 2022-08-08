Джакарта, , 13:26 — REGNUM Более 15 тысяч человек пострадали от наводнений, которые обрушились на индонезийскую провинцию Западный Калимантан из-за сильных дождей, сообщает CNN Indonesia.

Стихийные бедствия в Индонезии (сс) Department of Foreign Affairs and Trade

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что в общей сложности 15 382 человека пострадали от наводнений.

Кроме того, был также поврежден один мост, пострадал 71 общественный объект и 2984 единицы жилья. В результате наводнения жертв не было.

Агентство обратилась к местным органам власти и сообществу с просьбой предусмотреть возможность дальнейшего наводнения. Это наводнение повторяет событие конца 2021 года, поэтому необходимо укрепить временные насыпи для сдерживания стока воды.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Восточная Нуса Тенггара в Индонезии отложило введение новых тарифов на въезд на туристический островов Комодо и посещение парка с варанами до 1 января 2023 года.

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