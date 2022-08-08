Тбилиси, 8 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), главный иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе действительно уходит со своего поста. Об этом он объявил 8 августа на телеканале «Пирвели».

ავტორის ინფოს ნახვა Амиран Гамкрелидзе

Врач прокомментировал сообщения о его уходе в отставку, которые распространяют в течение последних дней.

«Подтверждаю, что действительно ухожу. Сегодня будет совещание в министерстве, мы обсудим вопросы, связанные с передачей всех дел», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что уйдёт в отставку сразу после составления плана для организации на переходный период. На вопрос журналистов о причинах ухода иммунолог сказал, что сообщит об этом, когда представит отчёт о своей работе. Гамкрелидзе также сказал, что временно на посту главы NCDC его заменит заместитель главы минздрава Тамар Габуния.

Стоит отметить, что NCDC медицинский орган, который работает в Грузии параллельно минздраву и опирается на созданную под контролем США био-лабораторию Лугара. Гамкрелидзе в 2021 году выступал за принудительную вакцинацию населения от коронавируса, чему противостояла тогдашний министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. В итоге она ушла с поста, а в Грузии вели ковидные паспорта, ограничивающие права невакцинированных.