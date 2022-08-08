Москва, 8 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой России Владимиром Путиным в Сочи соблюдались все меры эпидемиологической безопасности. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Там, где президент, там применяются жёсткие меры для обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической», — заявил Песков.