Пекин, 8 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Новый вид генипавируса, поразивший свыше 30 человек, выявлен в провинциях Китая Шаньдун и Хэнань. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай».

ИА REGNUM Наука

Группа китайских и сингапурских учёных провела исследование нового вируса, сходного с генипавирусом Нипах, и опубликовала его итоги в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Генипавирусу присвоили наименование «Ланъя».

«Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом «Ланъя», были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань», — говорится в публикации.

Заразившиеся вирусом Ланъя страдают от лихорадки, кашля, анорексии, тошноты и рвоты, у них проявляются усталость и миалгия. Очень тяжёлых и смертельных случаев заражения вирусом Ланъя пока нет.

Учёные призывают проявлять бдительность, но не паниковать. Чаще всего вирус выявляли у землероек, при этом пока не установлено, передаётся ли он между людьми.

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