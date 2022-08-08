Уайтхорс, Канада, 8 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец США от Аляски Лиза Мурковски выдвинула на рассмотрение законопроект, направленный на решение национальных приоритетов в Арктическом регионе. Об этом сообщает канадское информационное агентство Yukon News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я всегда указывала на важность расположения Аляски и на огромную ценность, которую арктический регион представляет для нашей нации. Эта роль требует нашего активного внимания, надзора и усилий в Арктике. Я горжусь тем, что представляю законопроект об Арктике, охватывающий все: от арктического судоходства до национальной безопасности, информирования о владениях и присутствии и укрепления наших отношений с другими арктическими странами. Возможностей в Арктике предостаточно. Соединенные Штаты — полярная страна, и мы должны инвестировать и лидировать в этом регионе», — сообщила Мурковски.

Отметим, что законопроект включает в себя несколько пунктов. Согласно предложению Мурковски, США должны ликвидировать российскую монополию в арктическом судоходстве. Министерство транспорта США должно предоставить конгрессу доклад с описанием контроля и влияния российского судоходства в Арктике. После чего необходимо разработать план ликвидации или предотвращения российской монополии, позволяющей увеличить присутствие США в арктическом судоходстве.

Вторым пунктом является установление постоянного военно-морского присутствия США в Арктике. Законопроект требует от береговой охраны и министра военно-морского флота предоставления отчёта об обеспечении постоянного круглогодичного присутствия в регионе в природной гавани Ном. Порт-Кларенс и любой другой глубоководный порт способствовали бы реализации предложения. Также требуется оценка затрат для осуществления требований и рассмотрение вопроса о создании береговой инфраструктуры, необходимой для поддержки круглогодичных военно-морских операций в Беринговом море и Арктике.

Также требуется, чтобы министр военно-морского флота по согласованию с командующим береговой охраной скоординировал свои действия с главным инженером инженерного корпуса армии, чтобы обеспечить возможность использования порта Ном для реализации национальной арктической стратегии. И разработать различные сценарии военной службы, ориентированные на Арктику.

Ещё одним пунктом законопроекта стало внесение поправок в закон о глубоководных портах 1974 года. Согласно изменениям, закон позволит министерству энергетики выдавать лицензии на экспорт водорода во всех его формах, включая СПГ, водород и аммиак.

Законопроектом планируется создание арктического исполнительного руководящего комитета как органа исполнительной власти, подчиняющегося президенту США в целях обеспечения необходимой координации между федеральными агентствами для продвижения комплексного плана развития Арктики.

Предложение предусматривает увеличение инвестиций в арктические страны. Корпорация по финансированию международного развития США должна инвестировать в полярные страны, чтобы продвигать технологии, которые способствуют энергетической безопасности, долгосрочным и устойчивым возможностям для местных предприятий, в том числе организациям коренных народов Арктики, связанных с добычей и разработкой критически важных полезных ископаемых. Россия исключена(выделено ИА REGNUM) из определения «арктических государств».

Как сообщало ИА REGNUM, Арктика является критически важным регионом для США из-за ее торговых путей и природных ресурсов, однако Америка не в состоянии защитить свои интересы там от все более агрессивных и лучше оснащенных противников. Если не оказать сопротивления, такие страны, как Россия и Китай, продолжат оказывать свое влияние в регионе и могут получить контроль над торговлей через новые маршруты или даже эксплуатировать ресурсы в водах США. Так считает политический аналитик Джеймс Ди Пэйн.

Читайте также: США отстали в арктическом потенциале — Daily Signal