Ростов-на-Дону, 8 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ростовской области с 1 сентября сядут за парты около 2,7 тыс. школьников, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает донское министерство общего и профессионального образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«Около 2,7 тыс. детей эвакуированных жителей Донбасса пойдут в школы Ростовской области 1 сентября, в том числе 147 первоклассников», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что на территорию России с начала специальной военной операции эвакуировано более 3 млн жителей Донбасса и Украины, в том числе около 500 тыс. детей. В субъектах РФ работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

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