Стокгольм, 8 августа 2022, 12:00 — REGNUM Христианские демократы намерены добиваться установления в Швеции общенационального плана по охране материнства. Об этом в своем выступлении перед избирателями 7 августа заявила лидер партии Эбба Буш, передает телеканал SVT.

Материнство
Материнство
Из личного архива Алисы Журавской

«Мы хотим обеспечить безопасность родильных домов, которые в настоящее время находятся под угрозой закрытия. Речь идет о муниципалитетах Шеллефтео и Люкселе, и мы хотим вновь открыть родильные дома в таких местах, как Кируна, Суллефтео, Мура и Карлскуга», сказала лидер партии.

По словам Буш, ее партия намерена активно продвигать идею о том, что на каждые роды должна быть выделена как минимум одна акушерка.

«Предложения по охране материнства могут быть реализованы, только если будут упразднены региональные правления, что Христианские демократы давно хотели сделать», прокомментировала выступление Буш политический обозреватель SVT Каролина Скуглунд.