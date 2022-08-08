Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Христианские демократы намерены добиваться установления в Швеции общенационального плана по охране материнства. Об этом в своем выступлении перед избирателями 7 августа заявила лидер партии Эбба Буш, передает телеканал SVT.

Материнство Из личного архива Алисы Журавской

«Мы хотим обеспечить безопасность родильных домов, которые в настоящее время находятся под угрозой закрытия. Речь идет о муниципалитетах Шеллефтео и Люкселе, и мы хотим вновь открыть родильные дома в таких местах, как Кируна, Суллефтео, Мура и Карлскуга», — сказала лидер партии.

По словам Буш, ее партия намерена активно продвигать идею о том, что на каждые роды должна быть выделена как минимум одна акушерка.

«Предложения по охране материнства могут быть реализованы, только если будут упразднены региональные правления, что Христианские демократы давно хотели сделать», — прокомментировала выступление Буш политический обозреватель SVT Каролина Скуглунд.