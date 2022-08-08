Москва, 8 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Правительство России вводит новый порядок финансирования мер защиты окружающей среды. Об этом 8 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительством подготовлено постановление, которое вводит новый порядок финансирования таких мероприятий с региональных и местных бюджетов», — заявил Мишустин.

«Средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию, восстановление природной среды станут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей за счёт штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, на практике будет осуществляться принцип, когда «загрязнитель платит».

«Подобные платежи, поступая в бюджет субъекта и муниципалитета, должны целевым образом расходоваться на конкретные меры по защите природы», — указал он.