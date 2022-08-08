Канберра, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории Австралии COVID-19 унес жизни еще 14 человек. Об этом 8 августа написала британская The Guardian.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Половина летальных исходов приходятся на штат Южная Австралия. Там за сутки коронавирус был выявлен еще у 1 625 человек. 322 ковид-пациента сейчас находятся в реанимации.

В Новом Южном Уэльсе, самом населенном регионе страны, от COVID-19 за последние 24 часа скончались четыре человека. Там носителями коронавируса были признаны еще 7 648 человек. 2 236 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации.

По одному случаю смерти в результате заболевания COVID-19 приходится на штат Квинсленд, Северную территорию и Австралийскую столичную территорию.

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