Канберра, 8 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Теневой министр финансов Австралии Джейн Хьюм считает, что правящие в стране лейбористы «потакают профсоюзам», поскольку правительство подало заявление в Комиссию по справедливому труду, где поддержало значительное повышение заработной платы в секторе ухода за престарелыми людьми. Об этом политик заявила 8 августа в эфире телеканала SkyNews.

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Хьюм напомнила, что ранее профсоюзы выдвинули требование о 25-процентном повышении заработной платы, которое правительство посчитало уместным.

«Что оно собственно и делало со всеми требованиями профсоюзов с момента формирования кабинета министров», — отметила теневой министр финансов.

«Коалиция же напротив всегда говорила, что решение должно оставаться за Комиссией по справедливому труду. Именно она принимает такие решения в контексте отрасли и всей экономики в целом», — добавила Хьюм.