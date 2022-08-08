Канберра, 8 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ранее на прошлой неделе правительство КНР обвинило министра иностранный дел Австралии Пенни Вонг в занятии несправедливой позиции, отметив, что именно Пекин стал «жертвой политической провокации» в результате поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В свою очередь Вонг призвала Китай к сдержанности. Об этом 8 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия

«Самое важное на данный момент — это снижение напряженности и восстановление спокойствия, когда дело доходит до накала ситуации по обе стороны пролива», — заявила Вонг на пресс-конференции в Канберре.

«Австралия продолжает призывать к сдержанности, Австралия продолжает призывать к деэскалации, и к этому призывает не только Австралия», — добавила министр.

Напомним, что после поездки Пелоси на Тайвань НОАК провела масштабные военные учения по всему периметра острова.