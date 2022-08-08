Канберра, 8 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии обратилось в Комиссию по справедливому труду с просьбой повысить заработную плату работникам сферы по уходу за престарелыми людьми. Объяснениям является желание властей «способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда». Об этом 8 августа написала британская The Guardian.

Pixabay.com Зарплата

Профсоюзы, представляющие работников сферы по уходу за престарелыми людьми, ранее потребовали повышения заработной платы на 25%. В свою очередь лейбористы, контролирующее федеральное правительство Австралии, этот призыв поддержали.

«Правительство утверждает, что ценность труда работников по уходу за престарелыми значительно выше нынешнего уровня платы за их труд», — говорится в 41-страничном представлении правительства.

Власти в Канберре также сообщили, что «предоставят финансирование для поддержки любых повышений заработной платы, сделанных Комиссией в этом вопросе».