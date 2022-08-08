Пекин, 8 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Ряд ошибок допустили американские власти, когда позволили спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыть на Тайвань. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил 8 августа.

U.S. Department of State Ван И

Первая ошибка США — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Вторая ошибка — поддержка независимости Тайваня. Третья — желание США подорвать мир в регионе через наращивание своего военного присутствия.