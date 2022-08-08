Москва, 8 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Встреча омбудсменов России и Турции Татьяны Москальковой и Шерефа Малкоча состоится в Стамбуле на этой неделе. Одной из тем переговоров будет помощь российским гражданам в Турции, сообщила Москалькова 8 августа в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

По словам российского омбудсмена, встреча в Стамбуле запланирована для подписания дополнительного Протокола о совместных мероприятиях в 2022—2023 годах. Она добавила, что новую страницу во взаимоотношениях России и Турции открыли переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 августа в Сочи.

«Планируем также обсудить несколько конкретных кейсов, касающихся гуманитарной помощи нашим соотечественникам, находящимся на территории Турции, а также защиты прав человека и гражданина в области трудовой миграции, экономических и гражданских прав», — написала Москалькова.

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