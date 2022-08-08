Бухарест, 8 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Сразу 40 известных румынских предпринимателей были задержаны в ходе спецоперации правоохранительных органов Румынии в различных регионах страны. Об этом 8 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальным данным, соответствующие задержания были проведены в Бухаресте, Прахова, Кэлэраши Плоешти и других крупных городах. По предварительной информации, практически все задержанные граждане активно сотрудничали с партнерами в Российской Федерации. Сообщается об изъятии крупных финансовых средств.

Имена и фамилия бизнесменов, привлеченных к ответственности по данному делу, не разглашаются.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной компании по борьбе с неуплатой налогов.