Москва, , 10:46 — REGNUM Россия не могла остаться в стороне от агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия не могла не вмешаться в этот конфликт. Речь шла о защите граждан нашей страны, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. Оградив их от агрессии Саакашвили, мы получили главное — мир. Поэтому фантазии в сослагательном наклонении на тему «что было бы, если бы мы не» считаю бессмысленными», — сказал Медведев.

По его словам, то же самое можно сказать и про Крым, когда президентом РФ Владимиром Путиным было принято «единственно возможное решение о возвращении полуострова в состав нашей страны»: «Поддержанное, напомню, подавляющим большинством его жителей в строгом соответствии с международным правом. Мы всё сделали правильно: помогли людям и укрепили нашу Родину — Россию».