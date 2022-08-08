Москва, , 10:40 — REGNUM Лидерам, которые имеют поддержку Запада, необходимо помнить, что попытки стать опереточным диктатором за счёт крайних форм национализма заканчиваются плачевно. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев на Международном экономическом форуме Kremlin.ru

«Попытки стать опереточным диктатором за счёт крайнего национализма всегда заканчиваются именно так. Это стоит усвоить разнообразным зеленским, которых столь рьяно поддерживает западный мир в корыстных целях, весьма далёких от демократии и гуманизма», — сказал Медведев.

По его словам, именно на совести «нынешних властей Малороссии» — «окончательное закапывание» минских соглашений и гибель огромного количества мирных людей в Донбассе: «За это им рано или поздно придётся ответить».