Южно-Сахалинск, 8 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Центр водородного инжиниринга создадут в Сахалинской области. Об этом заявил во время визита в регион заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

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По его словам, инициатором проекта является Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований на Сахалине. Вице-премьер пояснил, что создать намерены опытный полигон, который впоследствии планируется сделать частью Восточного регионального водородного кластера. Проект будет реализован в рамках концепции развития водородной энергетики страны.

«Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау центра можно будет тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Сахалинскую область вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко также посетил площадку, где намерены строить новый кампус Сахалинского государственного университета. Он отметил, что компании, работающие в нефтегазовом секторе, рыбопромышленном комплексе и энергетике региона, заинтересованы в подготовке кадров.